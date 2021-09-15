Горняк22: Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за коронавируса в его окружении
Владимир Путин Фото: twitter.com/KremlinRussia
По словам пресс-секретаря президента, все запланированные двусторонние встречи не будут проводить онлайн и отложат до следующей оказии
Президент России Владимир Путин ушел на самоизоляцию из-за роста случаев заражения коронавирусом в его окружении, сообщает пресс-служба Кремля.
О своем решении глава государства объявил во время телефонного разговора с лидером Таджикистана Эмомали Рахмоном. Длительность карантина он не уточнил.
«Изоляция не влияет на работу президента. Просто очных мероприятий какое-то время не будет, опять же это не влияет на интенсивность – президент в режиме видеоконференции продолжит свою деятельность», – рассказал пресс-секретарь президента.
Ранее во время общения с паралимпийцами в Кремле Владимир Путин допустил уход на карантин из-за коронавируса у его близких. Весной глава государства вакцинировался «Спутником V».
В конце июля Дмитрий Песков рассказал, что при общении президента с людьми соблюдаются необходимые меры предосторожности
Горняк22: Потепление до +24 градусов придет в Алтайский край 15 сентября
Погода. Цветы Фото: Виталий Барабаш
Небольшое потепление возвращается в регион. С середины недели в крае станет немного теплее и ненадолго прекратятся дожди
15 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +19…+24 градуса. В этот день преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, с порывами 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.
В Барнауле в среду воздух прогреется до +19…+21 градуса. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы достигнут 14 м/с.