Горняк22: Когда День HR-менеджера в России и как его отмечают
Кадры. HR-менеджер Фото: Pixabay
HR-менеджер – это кадровик, специалист по управлению персоналом. Аббревиатура HR расшифровывается как human resources, «человеческие ресурсы»
Какого числа День HR-менеджера
Профессиональный праздник кадровиков отмечают в третью среду сентября, рассказывает «Календарь событий».
11 сентября, 9:32
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В 2021 году День HR-менеджера – 15 сентября.
История праздника
История Дня кадровика в России начинается в 1835 году. Именно тогда в Российской империи вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму», которое регулировало взаимоотношения собственников и наемных работников.
Современные HR-менеджеры не только нанимают и увольняют работников и заполняют документацию на них. Круг обязанностей кадровиков гораздо шире – от поиска соискателей до определения кадровой политики компании.
Как отмечают День HR-менеджера 2021
В 2021 году праздник кадровиков выпал на среду – рабочий день. Поэтому специалисты по персоналу принимают поздравления на рабочем месте.
Поздравления с Днем кадровика
Спешу поздравить с Днем кадровика
И пожелать в работе вдохновенья,
И пусть порой работа нелегка,
Желаю делать все с особым рвеньем!
Пускай в карьере ждет всегда успех,
И пусть не будет в жизни огорчений,
Желаю быть всегда счастливей всех,
И делать все с хорошим настроеньем!
Поздравляю с Днем кадрового работника! Желаю, чтобы Ваш зоркий профессионализм не ошибался в выборе работников. Пускай начальство высоко ценит труд, коллеги уважают и бегут за советом, а близкие дарят любовь и поддержку. Достойной оплаты, удовлетворения от работы, радостного настроения и жизненных побед!
Поздравляю с датой славной,
С чудным Днем кадровика!
Пусть удача будет явной,
А профессия – легка.
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