Горняк22: Потепление до +24 градусов придет в Алтайский край 15 сентября

Погода. Цветы Фото: Виталий Барабаш

Небольшое потепление возвращается в регион. С середины недели в крае станет немного теплее и ненадолго прекратятся дожди

15 сентября дневная температура воздуха в Алтайском крае составит +19…+24 градуса. В этот день преимущественно без осадков. Юго-западный ветер подует со скоростью 4-9 м/с, с порывами 14 м/с, сообщает региональный ЦГМС.

В Барнауле в среду воздух прогреется до +19…+21 градуса. Осадков не ожидается. Ветер юго-западный, 4-9 м/с, порывы достигнут 14 м/с.

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