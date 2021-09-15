Горняк22: Россиянам предложили давать по три выходных дня после прививки от коронавируса

Вакцинация Фото: pixabay.com

Эксперты ИСИРГИ подчеркнули, что на сегодняшний день предоставление оплачиваемых отгулов не предусмотрено российским трудовым законодательством

Следует обязать российских работодателей давать сотрудникам три выходных дня после каждого этапа вакцинации от COVID-19, заявили в Институте социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ), сообщает РИА Новости.

«Работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы тем, кто хочет привиться. Огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа», – отметили в институте.

По словам экспертов, дополнительные выходные дни после прививки, которые закреплены в законе, могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что, в свою очередь, будет способствовать повышению коллективного иммунитета.

Ранее «Толк» сообщал, что 523 «тяжелых» пациента находятся в реанимациях алтайских ковидников. За месяц в крае коронавирус выявили у 7 878 человек (еще месяцем ранее – у 8 492). В настоящее время от инфекции прививаются 657,4 тыс. жителей региона.

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