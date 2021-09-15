Горняк22: Продажи квартир в новостройках Барнаула рухнули на треть

Стройка. Новостройки. Фото: Виталий Барабаш

В Барнауле снижаются продажи новостроек: с начала года ежемесячный объем реализованных квартир упал с 800 до 525. При этом продолжается рост цен

Число проданных застройщиками квартир в новых жилых комплексах Барнаула заметно падает в последние месяцы. Так, за минувший август они зарегистрировали 525 договоров долевого участия на жилые помещения, тогда как еще в феврале это число составляло 800, статистику приводит Дом.рф.

Предыдущий спад наблюдался лишь в январе (411 сделок), что объясняется сезонным затишьем. После этого в феврале отмечен настоящий бум продаж, а затем стабильно отрицательная динамика каждый месяц. За этот период падение составило 34%.

Растут цены

При этом продолжают увеличиваться цены. С начала года они поднялись на 15,3%, понемногу прирастая практически каждый месяц. Так, еще в январе застройщики продавали квартиры в барнаульских ЖК в среднем по 55,2 тыс. рублей за квадрат. В августе эта цифра повысилась уже до 63,6 тыс. рублей.

Минимальная цена продажи «квадрата» отмечена в доме на ул. 80-й Гвардейской дивизии, 52, в августе. Она составила 31,3 тыс. рублей. А максимальная – в высотке в пер. Ядринцева, 95, в феврале (104 тыс. рублей).

07 сентября, 7:28

Инвесторы и «бабушкины» квартиры. Как рынок недвижимости Барнаула провел лето

На рынке недвижимости Барнаула и Алтайского края после затишья снова оживился спрос, но инвесторы уходят в другие города

Ранее эксперты рассказывали «Толку», что в целом удорожание новых квартир связано с ростом цен на стройматериалы, а также дефицитом предложений. Последняя причина может объяснить и падение продаж. Другой фактор, влияющий на статистику, – это сокращение спроса из-за ужесточения условий по льготной ипотеке.

В свою очередь, стремительно растущие в цене новостройки уже начали отпугивать покупателей, которые стали откладывать решение жилищного вопроса до лучших времен. Также риэлторы говорят, что уходят и инвесторы: низкомаржинальный первичный рынок Барнаула заставляет их выбирать другие регионы, где на долевках можно заработать гораздо больше.

Что покупали

Всего в Барнауле, по данным Дом.рф, на сегодняшний день возводится 67 высотных домов, в которых предполагается 18 058 квартир. Однако не все из них доступны для покупателей. В некоторых строящихся объектах уже нет свободных вариантов, в каких-то продажи еще не открыты, а в отдельных запрещены из-за финансовых трудностей застройщиков. Число и перечень таких домов часто меняется, но в целом их порядка 15.

Интересно, что самыми популярными новостройками в этом году стали ЖК «Матрешки» и «Мичурин парк», где в ажиотажный период продавали по 100-120 квартир ежемесячно, то есть четверть всего объема. Такие высокие темпы реализации связаны еще и с тем, что в этих домах много маленьких по площади квартир, которые являются наиболее ходовыми на рынке.

Откуда берется статистика

Динамика рынка новостроек в Барнауле в 2021 году по данным Дом.рф Фото: Александр Шелудченко

Статистика Дом.рф основана на данных из проектных деклараций застройщиков. Напомним, теперь ФЗ №214 обязывает их обновлять сведения ежемесячно и публиковать в Единой информационной системе. Здесь они должны раскрывать площадь, стоимость, количество и тип проданных помещений (квартиры, парковки, офисы, кладовки).

При этом система высчитывает фактическую цену квадрата, по которой реально продан объект, что является максимально объективным показателем на рынке. Другие сервисы ведут статистику стоимости на основе предложений от застройщиков, частных лиц и риэлторов, где авторы объявлений могут намеренно указывать заниженные цены, чтобы завлечь покупателей.

ТОЛК