Горняк22: Российские дни леса 2021: интересные факты и традиции

Лес Фото: pixabay.com

О важности лесов и способах их сохранения каждый год говорят в российские дни леса. Рассказываем, когда они пройдут в 2021 году

Когда российские дни леса в 2021-м

Российские дни леса – масштабный экологический праздник, который отмечают ежегодно с 15 по 17 сентября. Об этом сообщает портал calend.ru.

Традиции российских дней леса

Первый официальный праздник посадки леса в России прошел в Харькове. Его целью было научить детей любить природу, беречь древонасаждения, а также сохранять общественные и частные сады и парки.

К 15 сентября приурочены массовые лесопосадки и природоохранные акции в защиту леса. Это стало доброй традицией во многих российских регионах.

Интересные факты о лесах России

75% площади земных угодий России – это леса. Они занимают более 1,2 млрд гектаров земли. Об этом пишет портал vivareit.ru.

Ученые называют тайгу «легкими планеты». Считается, что сибирская тайга выделяет более 10% кислорода на всем земном шаре.

В нашей стране есть могущественные леса, которые выполняют роль фильтров. Благодаря им очищается загрязненный воздух и улучшается экология.

Внешний вид сосен меняется в зависимости от места посадки. Например, в местах Братского и Усть-Илимского водохранилищ сосны очень высокие, даже огромные.

Около половины всех хвойных деревьев мира растет в России.

Деревья. Лес Фото: pixabay.com

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