Горняк22: Как найти свой избирательный участок на выборах в Госдуму и АКЗС

Выборы Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Избирательные участки будут работать с 17 по 19 сентября с 8.00 до 20.00 каждый из этих трех дней. С собой обязательно нужно взять только паспорт

17-19 сентября пройдут выборы депутатов Госдумы и краевого заксобрания. В этот день важно прийти и отдать свой голос за выбранную партию или кандидата. Это можно сделать на своем избирательном участке.

1

Как узнать, где мой избирательный участок?

Проще всего это сделать с помощью сервиса Центральной избирательной комиссии у нее на сайте. На главной странице зайти в «Цифровые сервисы» и там – в «Информирование об избирательных комиссиях и комиссиях референдума». Затем в указанное поле ввести адрес прописки: регион, город, улицу, дом, квартиру. Сервис выдаст вам номер и адрес вашего участка, а также название учреждения, в котором он расположен.

Также могут проконсультировать по телефону горячей линии Алтайкрайизбиркома – 56-09-21.

2

Можно ли проголосовать не по прописке?

Такая возможность есть. Но позаботиться о том, чтобы ею воспользоваться, нужно было до 13 сентября, в этот день завершился прием заявлений от желающих прикрепиться к другому участку (например, по месту жительства, отдыха, в командировке и т. д.).

Подробно об этом «Толк» писал здесь.

3

Как можно проголосовать на дому?

Сделать это могут только те, кто по уважительной причине не в состоянии самостоятельно прийти на участок – по болезни, инвалидности, из-за карантина и т. д.

Для этого также нужно подать заявление с 9 сентября до 14.00 19 сентября в участковую избирательную комиссию – устно или письменно. До 14 сентября это можно было сделать через портал госуслуг. «Толк» уже писал подробно о голосовании на дому.

4

Как будут работать избирательные участки?

Традиционно с 8.00 до 20.00 – на этот раз все три дня с 17 по 19 сентября.

5

Что нужно взять с собой на избирательный участок?

Обязательно – только паспорт. Желательно – маску (ее выдадут, в случае если избиратель ее забудет, но лучше иметь свою). Если боитесь подхватить инфекцию через тактильный контакт, можете взять свои перчатки и ручку, но все это будет и на участке.

ТОЛК