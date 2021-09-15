Горняк22: В Барнауле семья наелась конфет с большими червями

Конфеты Фото: "Барнаул 22"/"ВКонтакте"

«Невкусную» покупку муж и жена сделали в одном из торговых отделов в спальном районе города. Конфеты продавали просроченными

В Барнауле семья обнаружила червей в купленных в одном из продуктовых магазинов города сладостях. Пост об этом появился в паблике «Барнаул 22».

13 сентября горожане приобрели шоколадные конфеты с черносливом и миндалем, а уже дома выяснилось, что десерт содержит «не указанную в составе начинку» в виде «жирненьких червячков».

«Вернули в магазин с просьбой написать претензию производителю и убрать с витрины, завтра проверим», – написали они.

При этом к моменту обнаружения личинок пара уже успела наесться конфет.

Позже мужчина выяснил, что конфеты были просроченными не менее чем на два месяца – на фото с коробками видно, что товар произвели в январе и феврале со сроком хранения четыре месяца.

Судя по опубликованной видеозаписи, покупку барнаульцы сделали во фруктовом отделе в районе пересечения улиц Попова и Семёнова.

В начале марта в одной из школ Барнаула разразился скандал после того, как родители обнаружили червяков в еде из местной столовой.

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