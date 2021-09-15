Горняк22: Семья погибшего на площадке шинного комбината Алтая рабочего получит выплату

Шинный завод Фото: Виталий Барабаш

Глава управления края по труду и занятости населения Надежда Капура рассказала, как расследуют случаи гибели рабочих на предприятиях

Работодатель практически завершил расследование гибели рабочего на площадке Алтайского шинного завода, семья погибшего получит положенные ей выплаты. Об этом заявила глава управления края по труду и занятости населения Надежда Капура на онлайн-конференции в понедельник, 13 сентября.

Говоря о трагедии, которая случилась на предприятии, надежда Капура уточнила, что несчастный случай произошел у ярославской компании «ЯШЗ Авиа», которая работает на площадке шинного комбината.

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Напомним, 15 июля 2021 года на Алтайском шинном комбинате погиб 31-летний рабочий. Молодой мужчина скончался от многочисленных травм прямо на рабочем месте.

«Расследование проводится работодателем в Ярославле. В таких случаях работодатель создает комиссию, которая расследует ЧП, ее председателем назначается представитель государственной инспекции труда. Сейчас, по сведениям, Ярославль завершил расследование несчастного случая», – рассказала Капура.

Гибель рабочего, добавила спикер, связана с производством, и семья получит выплаты в ближайшее время.

«Расследование было тщательным и кропотливым», – добавила чиновница.

Также Надежда Капура прокомментировала еще один случай смерти работника, который произошел в краевом театре музкомедии в 2020 году. Чиновница заявила, что работы по расследованию гибели сотрудника театра ведутся и решение в отношении ответственных лиц еще не принято.

«Комиссия по расследованию установила, что несчастный случай произошел в связи с тем, что не было надлежащим образом организовано выполнение таких работ, не был четко проинструктирован работник. И сам сотрудник приступил к работе, не уведомив своего руководителя. Он тоже нарушил порядок», – рассказала Капура.

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