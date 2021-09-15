Горняк22: Дело Роберта Пальталлера о взятках и превышении полномочий ушло в суд

Роберт Пальталлер Фото: altai-republic.ru

Ему инкриминируют несколько статей УК, в том числе – получение взятки в особо крупном размере и превышение должностных полномочий, совершенное с причинением тяжких последствий

Дело бывшего заместителя председателя правительства Республики Алтай Роберта Пальталлера передали в Горно-Алтайский городской суд. Об этом сообщает ИА «Банкфакс» со ссылкой на картотеку суда.

Предварительное слушание назначено на 22 сентября.

Пальталлера обвиняют в совершении нескольких особо тяжких должностных преступлений. Так, в конце августа 2020 года стало известно, что ему инкриминируют превышение должностных полномочий.

По версии следствия, с августа 2017 года по декабрь 2019 года должностные лица правительства республики подписали акты о приемке работ по строительству системы оснежения на горнолыжном комплексе «Манжерок», хотя точно знали, что подрядчик не выполнил часть обязанностей. Из бюджета последнему выплатили 505 млн рублей, хотя объем невыполненных работ составлял минимум 94 млн рублей.

30 декабря 2020 года Горно-Алтайский городской суд изменил меру пресечения обвиняемому, который находился под домашним арестом, и отправил его под стражу. Причинами стали нарушение режима и давление на свидетелей.

Пальталлер работал в правительстве республики с 2006 года. В 2014 году стал первым вице-премьером, курировал экономический блок. После прихода к власти Олега Хорохордина весной 2019 года подал в отставку.

Делать карьеру чиновник начал в Алтайском крае – работал на различных должностях на Барнаульском котельном заводе, в середине 1990-х стал директором Барнаульского ликеро-водочного завода. Затем трудился на руководящих должностях в «Алтайкрайгазсервисе», Барнаульском водоканале.

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