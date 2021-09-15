Горняк22: По делу о смертельном отравлении арбузом задержан подозреваемый

Дезинфекция в магазине Фото: кадр из youtube.com

Всего следователи назначили более 40 химических судебных экспертиз по объектам, изъятым в ходе осмотров места происшествия

В Москве задержали 39-летнего сотрудника частной компании, проводившего дезинфекцию в магазине «Магнит», в котором, предположительно, был куплен отравленный арбуз, сообщает пресс-служба СК РФ.

По данным следствия, 9 сентября с признаками острого отравления госпитализировали женщину, ее мать и 15-летнюю дочь. Врачам не удалось спасти пожилую женщину и ее внучку. Судмедэксперты рассказали, что они умерли от острого отравления химикатами.

Сотрудниками Роспотребнадзора и ГО и ЧС осмотрели магазины, в которых пострадавшие приобретали продукты, а также квартиру, где жили погибшие.

В настоящее время приоритетной версией следователей является нарушение правил при проведении дезинсекции в продуктовом магазине.

«Есть вероятность того, что была использована неправильная концентрация. Они не соблюли именно подготовку помещения, что, в свою очередь, повлияло на большую пестицидную пленку на продуктах», – заявил специалист по дезинсекции Алексей Меньшиков.

Ранее «Толк» сообщал, что в крови погибших после отравления арбузом бабушки и внучки нашли яд. Это вещество содержится в средствах для мытья стекол, кремах для обуви и тормозных жидкостях. Попадание его в организм человека может привести к смерти.

Сеть «Магнит» начала внутреннее расследование. До выяснения причин случившегося в магазине с продажи сняли все арбузы.

ТОЛК