Горняк22: Соцсети: в Бийске хирург явился пьяным на операцию к пострадавшему в ДТП

Больница, операция Фото: Анна Меньшикова

По предварительным данным, специалиста уже увольняли из клиники за подобные инциденты, но принимали обратно из-за нехватки кадров

В больнице Бийска врач якобы в состоянии опьянения явился в операционную к пострадавшему в ДТП. Об этом друг пациента рассказал в Instagram.

По словам молодого человека, его приятель Роман попал в автомобильную аварию, с переломами бедренных костей и стопы его госпитализировали в ЦГБ. Здесь в операционную будто бы «на карачках» зашел челюстно-лицевой хирург, который при попытке поставить обезболивающее «проткнул насквозь щеку» больному.

Позже персонал клиники якобы рассказал, что на медика уже пытались воздействовать путем выговоров и увольнения, но принимали обратно на работу, поскольку нуждались в кадрах.

Как сообщили «Толку» в Минздраве Алтайского края, главврач больницы уже проинформирован о произошедшем.

«Если факты подтвердятся, специалист будет уволен», – отметили здесь.

В ведомстве также принесли извинения за представителя профессии и назвали его поведение недопустимым.

Ранее «Толк» сообщал о том, что жительница Барнаула добилась взыскания штрафа за некачественную операцию на носу.

ТОЛК