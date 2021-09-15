Горняк22: Новосибирского скульптора нашли в отеле с перерезанным горлом

Игорь Самарин Фото: vk.com/id32888194

О смерти мужчины в соцсетях рассказала его сестра. По ее словам, пострадавший пришел в отель с подругой на деловую встречу. Номер в отеле он не снимал

В Новосибирске в отеле нашли мертвым 33-летнего скульптора Игоря Самарина, сообщает пресс-служба регионального следкома.

По данным следствия, 10 сентября сотрудники отеля обнаружили в одном из номеров тело мужчины с колото-резаным ранением в области шеи. Следователи возбудили уголовное дело по статье 105 УК РФ (убийство).

«Мужчину нашли в номере с перерезанным горлом. Дверь была закрыта изнутри, поэтому, не достучавшись до гостя, сотрудники отеля открыли номер своим ключом», – рассказали в правоохранительных органах.

Игорь Самарин занимался ландшафтной скульптурой. Он был автором мемориала «Героям Отечества – выпускникам училища», а также композиции из бронзовых соболей с фонтаном и скульптуры «Лев и львица» в парке «Эдемский сад».

Ранее сибирская школьница погибла при попытке инсценировать смерть. Девочка фотографировалась в лесу, изображая собственную смерть. В какой-то момент она оступилась и погибла на месте. Ее друг стал очевидцем случившегося.

ТОЛК