Горняк22: СК проводит проверку в школе Бийска, где распылили перцовый баллончик

Школа Фото: телеканал "Толк"

Ученица шестого класса случайно задела средство обороны, которое лежало у нее в рюкзаке, во время игры с одноклассницей. Вещество не попало на детей

Следователи в Бийске проводят проверку после инцидента с газовым баллончиком в школе №41. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

Ранее родители учеников пожаловались в соцсетях, что 10 сентября кто-то распылил «перцовку» и дети вернулись домой «с диким кашлем и трясущиеся», а родителей об этом не оповестили.

Выяснилось, содержимое баллончика в рюкзаке случайно распылила одна из учениц шестого класса. По словам руководства учебного заведения, два класса эвакуировали, никто не пострадал. После проветривания помещений занятия продолжили.

На претензии родителей о том, что их не оповестили об инциденте, в школе заявили, что это не входит в инструкцию.

Как пояснила директор школы, усиливать меры безопасности и досмотр учащихся в связи с произошедшим не будут.

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