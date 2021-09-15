Горняк22: Глава офиса микрозаймов в Бийске оставил без жилья семь человек

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Мужчину судят по статье 159 УК РФ – его обвиняют в мошенничестве, совершенном с использованием служебного положения, в том числе в особо крупном размере

В Алтайском крае в суд передали материалы уголовного дела по обвинению главы офиса микрозаймов в мошенничестве с жильем заемщиков. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, обвиняемый убеждал клиентов переоформлять на него квартиры и дома якобы с целью обеспечения взятых на себя обязательств. Однако после расчета по кредиту имущество заемщикам так и не возвращалось.

«В результате семь граждан лишились жилья», – сообщили в надзорном ведомстве.

Еще двух клиентов мужчина якобы обманом убедил подписать дополнительные договоры, по которым они остались должны более 2 млн рублей.

Потерпевшие предъявили гражданские иски. Суд наложил арест на имущество, землю и недвижимость обвиняемого общей стоимостью около 21 млн рублей.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Алтае пенсионерка отдала мошенникам на «конвертацию» более 1 млн рублей.

ТОЛК