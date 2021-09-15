Горняк22: СК начал проверку после сообщений о пьяном хирурге в ЦГБ Бийска

Следственный комитет Фото: Следственный комитет РФ

Ведомство проверяет, действительно ли медик работал в состоянии опьянения. Между тем знакомые пострадавшего мужчины говорят, что врача уже уволили

Следственный комитет инициировал проверку по сообщениям СМИ о враче ЦГБ Бийска, который якобы принимал пациента в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональном управлении ведомства.

Сотрудники СК опросили свидетелей произошедшего – по предварительным данным следствия, медик пытался оказать потерпевшему первичную медпомощь в кабинете, но будучи в состоянии алкогольного опьянения «не смог выполнить свои должностные обязанности надлежащим образом».

При этом медперсонал утверждает, что пациенту не наносили травму в виде прокола щеки во время манипуляций, как об этом сообщали его знакомые в соцсетях.

В ходе проверки ведомство намерено оценить действия медработника на наличие признаков уголовного преступления – неоказание помощи больному без уважительных причин.

Ранее в Instagram друг пострадавшего молодого человека рассказал, что того доставили с переломами после аварии в ЦГБ Бийска. Здесь в операционную якобы пришел пьяный челюстно-лицевой хирург, который проткнул пациенту щеку, пытаясь сделать обезболивание. Позже бийчанин сообщил, что медика будто бы уже уволили из больницы.

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