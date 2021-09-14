Горняк22: Около 1 тысячи сотрудников остаются на «удаленке» в Алтайском крае

Удаленная работа Фото: pixabay.com

Дистанционно продолжают работать в основном работники финансовых, страховых, снабженческих организаций, присутствие которых в офисе не обязательно для выполнения своих обязанностей

Сейчас в Алтайском крае дистанционно работает около 1 тысячи человек. И эта цифра держится уже несколько месяцев неизменной, рассказала 13 сентября глава управления края по труду и занятости населения Надежда Капура на онлайн-конференции.

Она напомнила, что в пик заболеваемости прошлой осенью – в августе-октябре – на «удаленке» работали, по официальным данным, порядка 26-27 тысяч человек. Эта цифра начала уменьшаться уже к концу прошлого года, а сейчас сократилась до 1 тысячи.

По словам Капуры, в основном речь идет о работниках финансовых, страховых, снабженческих организаций, которые могут выполнять свою работу дистанционно.

Напомним, 1 января 2021 года вступили в силу поправки в Трудовой кодекс РФ, которые стали регламентировать работу на «удаленке»: организацию такой работы, ответственность работников и работодателей, безопасность труда и т. д.

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