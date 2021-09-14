Горняк22: В Алтайском крае больше всего в Сибири подорожала продуктовая корзина

Продукты. Корзина Фото: pixabay.com

В Алтайском крае больше всего подорожали продукты питания за месяц. Однако самая дорогая корзина зафиксирована в Красноярском крае

Стоимость минимального продуктового набора в Алтайском крае за август выросла на 13,2% к декабрю 2020 года, составив 4 694 рублей, сообщает «Новосибирскстат». Это самый высокий показатель роста по Сибири. Наоборот, меньше всего такая корзина подорожала в Омской области – на 8,7%, составив 4266 рублей.

По данным управления, самая дорогая продуктовая корзина в Сибири отмечена в Красноярском крае (5671), самая бюджетная в Омской области (4266). В целом по Сибири его стоимость выросла с начала года на 9-13%. Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в регионах СФО в августе в среднем составила 5 007 рублей на месяц.

Набор продуктов питания составляли на одного человека – в него входит 33 наименования наиболее часто потребляемых продуктов. В структуре стоимости набора преобладают хлеб, крупы, молочные продукты, рыба, мясо, яйца и тд.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался на предпоследнем месте в Сибири по стоимости минимального продуктового набора в июле – всего 4 939 рублей. Ниже региона расположилась лишь Омская область, где этот показатель составляет 4 548 рублей. Лидерами списка стали Красноярский край (5 910 ), Республик Хакасия(5 818) и Иркутская область (5 474), где продукты оказались дороже всего в округе.

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