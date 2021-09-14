Горняк22: Военная техника перекроет движение на выезде из Барнаула

Военные. Колонна Фото: mil.ru

Поздно вечером 13 сентября дорога под Барнаулом будет закрыта. В связи с этим водителям советуют заранее планировать время выезда из города

Трассу под Барнаулом перекроют вечером 13 августа на несколько часов, сообщает пресс-служба краевой Госавтоинспекции. Это связано с движением военных колонн на данном участке.

Так, дорога будет перекрыта на следующем отрезке:

с 22.10 13 сентября до 01.10 14 сентября на автодороге «Б. Ключи – Р-256 «Чуйский тракт» – «подъезд к селу Фирсово» – Фирсово – «Фирсово – Бобровка – Рассказиха».

Госавтоинспекция просит водителей с пониманием отнестись к сложившейся ситуации и заранее выбирать свой маршрут, чтобы не оказаться в пробке.

Ранее сообщалось, что утром 13 сентября на въезде в Барнаул скопилась огромная пробка. Автомобилисты жаловались на длительную задержку. Такая ситуация возникла из-за двух ДТП, которые случились на участке.

ТОЛК