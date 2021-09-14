Горняк22: Когда лучше всего выходить замуж: народные приметы 14 сентября
Осень Фото: pixabay.com
В этот день на Руси наши предки начинали гулять свадьбы, проводили обряд посвящения детей в воины и землепашцы, а также занимались переездами
14 сентября отмечается народно-христианский праздник «Семен Летопроводец». По-другому его называют «Семенов день», «Старого бабьего лета почин», «Первые осенины», «Засидки» и «Встреча осени». Рассказываем, с какими народными приметами и традициями связан этот день.Осень. Природа. Солнце Фото: pixabay.com
Народные традиции 14 сентября
Считается, что с 14 сентября начинается период бабьего лета, который продлится до Рождества Пресвятой Богородицы (21 сентября).
В эти дни девушки садились за прясла и гадали. Считалось, что если нити ложатся прямо, то муж попадется хороший, если неровно – супруг будет неверным.
14 сентября считался самым удачным днем для новоселья. Считалось, что это принесет много счастья на новом месте и богатство.
На Семена проводили обряд пострига – посвящение трехлетних мальчиков в воины и землепашцы.
С этого дня наши предки начинали смотрины и свадебные недели. Брак, заключенный на бабье лето, считался удачным.Свадьба. Брак Фото: pixabay.com
Народные приметы 14 сентября
- Первые засидки — новый огонь в избе.
- Если день ясный – до начала зимы будет тепло.
- Дует южный ветер – зима будет теплой.
- Если птицы уже улетели на юг – зима наступит рано.
- Много паутины на полях – осень будет долгой.
Источник