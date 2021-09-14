Горняк22: В России поддержали идею отмены обязательного техосмотра
Водитель Фото: pexels.com
Соответствующий законопроект планируют доработать, но рассмотрит его уже новый созыв Госдумы. Ранее о добровольности процедуры высказывался первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак
Правительство РФ поддержало инициативу об отмене обязательного техосмотра автомобилей и мотоциклов физических лиц, заявил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает РИА Новости.
«Практика показывает, что водители сами активно следят за собственной безопасностью. Будет правильно дать им возможность лично контролировать состояние своей машины», – подчеркнул он.
По словам авторов законопроекта, отмена техосмотра продиктована низкой вероятностью участия в ДТП легковых автомобилей и мотоциклов с техническими неисправностями, но при этом с действующими полисами ОСАГО и прошедшими техосмотр.
«Обязательный техосмотр нужно будет проводить только при смене владельца и в случае если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет», – говорится в пояснительной записке к проекту.
Ранее автомобилистам отменили техосмотр ради получения ОСАГО для упрощения процесса оформления полиса. Новшество вступило в силу 29 августа. Теперь правительственная комиссия по безопасности дорожного движения одобрила инициативу о полной отмене ТО.