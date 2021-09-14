Горняк22: Когда наступит бабье лето в 2021 году, и каким оно будет
Бабье лето Фото: pixabay.com
С наступлением холодных осенних дней многие начинают ждать приближение бабьего лета. Рассказываем, когда оно будет и что нужно делать в это время
Когда наступает бабье лето
Исторически сложилось, что бабье лето делится на молодое и зрелое. Молодое начиналось с Успения Богородицы, 27 августа, и заканчивалось в день усекновения главы Иоанна Предтечи, 11 сентября. Зрелое бабье лето длилось в период с 11 по 21 сентября. Об этом сообщает ФАН.
Что нужно делать на бабье лето
С наступлением первых теплых осенних дней наши предки занимались засолкой огурцов. Считалось, что так они будут обладать невероятным вкусом.
В этот период многие катались на лошадях. Эти прогулки придавали животным много энергии и сил перед наступлением холодов.
Переезд на новую квартиру во время бабьего лета считался самым удачным. Предки говорили, что так жизнь станет богатой и счастливой.
Наступление бабьего лета старались отметить с размахом. Хозяйки накрывали праздничные столы, выставляли на них плоды нового урожая, а также звали в гости родственников и соседей.Картофель. Урожай Фото: pixabay
Какой будет погода в Барнауле в период бабьего лета
В 2021 году бабье лето в Барнауле может не наступить. Согласно данным ресурса Gismeteo средняя температура воздуха днем в этот период составит около +11… +15 градусов.
16 и 17 сентября в краевой столице ожидаются теплые дни с температурой +22 градуса.
Что такое бабье лето
Бабьим летом называют период устойчивой, сухой и теплой погоды. В это время ночью на улице уже прохладно, а днем сохраняется летняя температура воздуха.
Бабьим его стали называть, так как в этот период пожилые женщины любили сидеть на завалинках и рассказывать друг другу об ушедшем лете.