Горняк22: Не так прикрепили: на Алтае плохо «зашла» одна из предвыборных технологий

Алтайский избирком озвучил предварительные итоги выборов в АКЗС Фото: Анна Меньшикова, Толк

Процедура специальной смены избирательного участка, которая могла бы сработать на рейтинг одной из партий, обернулась против кандидатов по округам

Ряд участников избирательной кампании в Алтайском крае заявляют о том, что сотрудников некоторых бюджетных учреждений руководство настоятельно просит открепляться от своих участков и прикрепляться к тем, что расположены по месту работы, чтобы проголосовать 17 сентября – в рабочую пятницу, которая станет первым из трех дней, когда можно сделать свой выбор. В Алтайкрайизбиркоме «Толку» сообщили, что им ничего не известно о таких фактах.

13 сентября, 8:51

Избирателям Алтайского края выдадут четыре разноцветных бюллетеня

Всего в регионе напечатали свыше 7 млн бюллетеней для голосования на выборах в федеральный и региональный парламенты общим весом около 50 тонн

По данным «Толка», особенно часто такая технология используется в крупных городах и преимущественно силовыми структурами.

Ее, объясняет политолог Константин Лукин, чаще всего практикуют на федеральном уровне правоохранительные органы, чтобы проконтролировать явку избирателей, считающихся наиболее лояльными.

Однако у этой технологии есть существенный изъян, который работает против тех регионов, где проходят выборы в местный парламент. Например, в Алтайском крае 17-19 сентября выборы пройдут не только в Госдуму, но и в краевое заксобрание (АКЗС).

Дело в том, что при откреплении от участка по месту прописки избиратель чаще всего теряет право голосовать за своего кандидата по округу в региональный парламент. А в Барнауле может остаться и без возможности отдать свой голос за кандидата в Госдуму.

Напомним, выборы и в федеральный, и в региональный парламент проходят по смешанной системе – это значит, что половину депутатов и туда, и туда будут избирать по итогам голосования за партии, а половину – за конкретных кандидатов по округам.

На выборах в Госдуму Алтайский край разделен на четыре округа. Причем нарезаны они так называемыми лепестками – все четыре расходятся от Барнаула в разные стороны, соответственно, и сама столица края разделена на четыре сегмента. А на выборах в АКЗС регион разделен и вовсе на 34 округа, из которых девять расположены в Барнауле, три – в Бийске и два – в Рубцовске.

Соответственно, если избиратель открепляется от своего участка и прикрепляется к другому, он может «переехать» на другой округ и потерять право выбрать своего кандидата. Тогда остается возможность проголосовать только за партию.

То есть такая технология, работая на определенную партию, может сработать против ее же кандидатов на округах.

Именно поэтому, говорит Лукин, она «не получила широкого распространения в Алтайском крае».

В Алтайкрайизбиркоме «Толку» сообщили, что на 9 сентября в крае заявления о голосовании не по месту прописки подали 30 828 избирателей, из них 19 303 – на выборах в Госдуму, 11 525 – в АКЗС.

«Сведениями о прикреплении избирателей к избирательным участкам, расположенным рядом с местами работы граждан, Избирательная комиссия Алтайского края не располагает», – говорится в ответе избиркома.

Жалоб о нарушении порядка подачи таких заявлений в комиссию также не поступало.

ТОЛК