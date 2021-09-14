Горняк22: Четыре человека погибли при крушении самолёта в Иркутской области

Авиакатастрофа в Иркутской области Фото: vk.com/inci38

По словам губернатора Иркутской области, семьям погибших и пострадавших при крушении окажут помощь. 15 сентября в регионе объявили траур по погибшим

12 сентября в Иркутской области пассажирский самолет L-410 совершил жесткую посадку в 4 км от аэродрома в Казачинске. В результате крушения погибли четыре человека, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

«Большинство людей оказались заблокированы в искореженной машине. Одной из пассажирок удалось выйти на связь. Благодаря ее звонкам удалось установить место авиакатастрофы», – рассказал он.

Всего на борту самолета было 16 человек. В настоящее время четверо пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Троих пострадавших со сложными переломами перевезут в Иркутск.

По предварительной информации, причиной авиакатастрофы стал сбой системы навигации. По словам начальника аэропорта Бориса Калинина, самолет дважды заходил на посадку из-за отказа навигационной системы.

Выживший пилот Николай Махнутин рассказал о том, что GPS-навигатор с помощью автопилота увел самолет правее заложенного курса, сообщает «РБК».

«За время набора высоты мы зацепили сопку. Пожара, слава богу, не случилось. Я потерял сознание. Причиной ухода на второй круг стал туман, так как из-за него не увидели землю», – отметил он.

Самолет L-410 летел из Иркутска в село Казачинское. Авария произошла в 4 км от села. Самолет принадлежит авиакомпании «СиЛА». Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Ранее «Толк» сообщал, что новосибирский Толмачёво утром 3 сентября погрузился во тьму. После отключения света на входе в аэровокзал образовались очереди, поскольку пропускные рамки и ленты временно перестали функционировать. Сотрудники аэропорта заявили, что отключение электроэнергии было незапланированным.

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