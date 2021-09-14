Горняк22: В Рубцовске сбили перебегавшего дорогу восьмилетнего мальчика
ДТП Фото: Инцидент Рубцовск
Пешеход перебегал улицу в непредусмотренном для этого месте. С травмами его увезли в больницу. По данному факту ведется проверка
В Рубцовске в районе дома на улице Громова, 16, автомобиль Daewoo Nexia сбил восьмилетнего ребенка, сообщает «Инцидент Рубцовск».
В пресс-службе ГИБДД по городу уточнили, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.
В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.
Ранее сообщалось, что днем 6 сентября на Змеиногорском тракте недалеко от остановки «Октябрьский садовод» 33-летний водитель «КамАЗа» с прицепом выехал на встречную полосу движения и сбил трех женщин-пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Две из пострадавших скончались на месте происшествия, одна – в больнице. Самой старшей из погибших было 67 лет, младшей – 49.