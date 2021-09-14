Горняк22: В Рубцовске сбили перебегавшего дорогу восьмилетнего мальчика

ДТП Фото: Инцидент Рубцовск

Пешеход перебегал улицу в непредусмотренном для этого месте. С травмами его увезли в больницу. По данному факту ведется проверка

В Рубцовске в районе дома на улице Громова, 16, автомобиль Daewoo Nexia сбил восьмилетнего ребенка, сообщает «Инцидент Рубцовск».

В пресс-службе ГИБДД по городу уточнили, что пострадавший перебегал дорогу в неположенном месте.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

Ранее сообщалось, что днем 6 сентября на Змеиногорском тракте недалеко от остановки «Октябрьский садовод» 33-летний водитель «КамАЗа» с прицепом выехал на встречную полосу движения и сбил трех женщин-пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Две из пострадавших скончались на месте происшествия, одна – в больнице. Самой старшей из погибших было 67 лет, младшей – 49.

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