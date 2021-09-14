Горняк22: В крови погибших после отравления арбузом бабушки и внучки нашли яд

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Сеть «Магнит» начала внутреннее расследование. До выяснения причин случившегося в магазине с продажи сняли все арбузы

В крови погибшей после отравления в Москве 61-летней женщины и ее 15-летней внучки нашли следы ядовитого вещества – этиленгликоля, сообщают «Известия».

Это вещество содержится в средствах для мытья стекол, кремах для обуви и тормозных жидкостях. Попадание его в организм человека может привести к смерти.

Напомним, что 10 сентября после употребления арбуза, купленного в магазине «Магнит», госпитализировали трех человек из одной семьи. Позже бабушка и внучка скончались в больнице. 38-летнюю мать девочки удалось спасти.

По одной из версий, в супермаркете проводили дезобработку, во время которой продукты якобы не накрыли защитной пленкой. В итоге ядовитое вещество оказалось на товарах магазина. С признаками отравления госпитализировали еще несколько местных жителей из разных домов.

При этом администратор одного из магазинов рассказал, что дезинсекция в «Магните» проводилась редко и «для видимости», и он не стал бы полагать, что отравления произошли из-за нее.

По другой информации, к трагедии могло привести проведение капитального ремонта. Опасный токсин якобы могли применять во время работ, что привело к отравлению горожан.

Следователи возбудили уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть человека).

Ранее «Толк» сообщал о задержании изготовителей коньяка, которым насмерть отравились люди в Барнауле. В ходе обысков у подозреваемых изъяли более 5,8 тысячи бутылок и почти 30 канистр.

С середины июля в Алтайском крае зафиксировали десять случаев отравления метиловым спиртом в алкоголе, завезенном с территории Казахстана.

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