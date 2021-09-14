Горняк22: В Республике Алтай сейсмологи зафиксировали «дрожь земли»

Землетрясение Фото: pixabay.com

В Сибири зафиксировали очередное землетрясение с небольшой магнитудой. Подземный толчок не вызвал негативных последствий для населения

11 сентября в Кош-Агачском районе Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 2,8, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала Единой геофизической службы РАН.

Подземный толчок произошел примерно в 16 км от соседней Тувы и в 25 км от села Кокоря. Интенсивность в эпицентре составила 3,1 балла.

Ранее землетрясение магнитудой 4,2 зафиксировали в Новосибирской области. В МЧС рассказали, что слабые подземные толчки почувствовали жители Искитимского района. Разрушений и пострадавших при происшествии не было.

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