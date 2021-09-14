Горняк22: Кто такой Александр Франчетти, которого задержали в Чехии

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Гражданин России, участник «Крымской весны» Александр Франчетти задержан в Чехии по ордеру на арест, выданному Украиной

Что произошло

В аэропорту Праги задержали гражданина России Александра Франчетти на основании ордена на арест, выданного Украиной. Об этом сообщает «КП».

О задержании уже известно российскому посольству в Праге. Туда отправился сотрудник консульского отдела российского диппредставительства.

«Ему (Франчетти, – прим. «Толка») грозит немедленная депортация на Украину на верную смерть», – заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов. Его цитирует РИА Новости.

Кто такой Александр Франчетти

Александр Франчетти – участник событий в Крыму, связанных с воссоединением полуострова с Россией. В 2014 году он участвовал в движении «Самооборона Крыма».

«За месяц мы обнаружили почти тонну взрывчатки и смогли задержать людей, готовивших теракты», – рассказывал Александр Франчетти в одном из своих интервью.

По данным украинского сайта «Миротворец», публикующего информацию о «врагах» Киева, Франчетти родился в Воронеже в 1973 году, в 2014 году «вошел в состав формирования «Оборона Севастополя», уточняет «Газета.ru».

Сообщается, что Франчетти отправился в Чехию, потому что «чувствует себя там как дома». Он имеет вид на жительство и женат на гражданке этой страны.

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