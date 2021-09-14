Горняк22: В Москве при падении с лестницы погиб блогер Дима Верт

Дима Верт Фото: instagram.com/mcwertx

Погибший вел канал, посвященный «заброшкам» – недостроенным или заброшенным объектам, на которые он пробирался вместе с товарищами

10 сентября в Москве в результате несчастного случая погиб 34-летний блогер Дмитрий Бешенцев, более известный как Дима Верт, сообщает «МК».

Стало известно, что ЧП произошло по адресу: улица 1905 года, дом 14, строение 1. Блогер с друзьями запланировал подняться на крышу пятиэтажного здания, которое давно находится на реконструкции, чтобы сделать фото.

Спутники мужчины удачно забрались на крышу. Когда блогер начал подниматься сам, фрагмент лестницы под ним обвалился и упал вниз. Бешенцев скончался на месте от тяжелых травм.

Дмитрий Бешенцев был авторам YouTube-канала «Луч Инквизиции». Блогер рассказывал о заброшенных стройках и необычных объектах. В одном из последних видео он прокатился на резиновой лодке по подземным коммуникациям Москвы.

Ранее стало известно, что известный барнаульский стоматолог Павел Шаргунов разбился на аквабайке. Врач погиб 4 сентября, катаясь на гидроцикле по протоке Оби. По предварительным данным, водяной мотоцикл медика врезался в мель.

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