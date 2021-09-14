Горняк22: Убийство произошло в частном секторе Барнаула в День города

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Компания друзей отмечала День города и помолвку пары. Во время застолья в доме начались танцы, которые закончились поножовщиной

Вечером 11 сентября в частном доме в проезде Лучевом, 33, в Барнауле произошло убийство, сообщает телеграм-канал Unusual Crimes Barnaul.

Предварительно известно, что в доме собралась компания из трех женщин и двух мужчин. Предположительно, все они выходцы из стран ближнего зарубежья. Друзья отмечали помолвку одной из пар и День города.

По данным источника, во время праздника выпившему 38-летнему мужчине не понравился танец 46-летнего знакомого – он высказал ему свои претензии. После этого между ними началась поножовщина, в ходе которой зачинщик зарезал барнаульца. После этого он стал нападать на возлюбленную погибшего.

Сосед стал свидетелем ЧП и вызвал полицию – подозреваемого отправили в СИЗО.

Ранее в Железнодорожном районе Барнаула нашли тело 67-летнего мужчины с признаками насилия. Следователи возбудили дело по статье «Убийство». Правоохранители уже задержали 51-летнего бездомного мужчину, которого заподозрили в убийстве пенсионера.

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