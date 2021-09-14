Горняк22: ФСБ заинтересовалась видео, где семья бывшего вице-мэра Демина оскорбляет судью

Суд над Сергеем Дёминым Фото: "Толк"

После оглашения приговора супруга осужденного не сдержалась и начала сыпать оскорбления в адрес судьи и прокурора. Этой ситуацией заинтересовались силовики

Правоохранительные органы намерены изучить видеозапись ТВ «Толк» с заседания суда, где был оглашен приговор бывшему вице-мэру Барнаула Сергею Дёмину. В частности, их заинтересовали грубые высказывания супруги и сына осужденного, которые можно счесть неуважением к суду (ст. 297 УК РФ) и оскорблением представителей власти (ст. 319 УК РФ).

10 сентября Железнодорожный районный суд Барнаула приговорил экс-чиновника к девяти годам колонии строгого режима за взятки в крупном и особо крупном размерах. Также его обязали выплатить штраф в размере 15,1 млн рублей и запретили занимать должности в органах власти на четыре года.

10 сентября, 16:41

«Твари! Сдохните все!»: как выносили приговор бывшему вице-мэру Сергею Дёмину

Осужденный достойно воспринял суровый вердикт: экс-чиновник в зале суда внешне был спокоен. А вот его жена от шока устроила настоящую истерику

После оглашения приговора супруга и сын устроили скандал, обвинив судью в непрофессионализме.

«Вы что творите?! На работу моих адвокатов насрали просто! Нельзя вам судьей быть! Нельзя! И прокурор такой же! В ж… себе засуньте карточку, которую забрали из больницы! Вы что творите-то? Невинного человека, *****, губите», – кричала Ольга Демина.

Сын Демина также некорректно высказывался в адрес гособвинения. «Прокурор, ты как своими грязными руками кормить будешь детей своих?» – возмущался он в зале суда.

Когда полицейские стали запрещать семье подходить к осужденному, Демина также не стала стесняться в выражениях: «Можно, я сказала! Мне насрать на всех!»

У семьи Демина арестовали имущество на 17,5 млн рублей. Все оно уйдет в доход государства в счет взяток и штрафов. Семье оставили лишь единственное жилье – коттедж в нагорной части Барнаула.

В срок экс-чиновнику зачтут время, проведенное в СИЗО, до момента вступления приговора в законную силу из расчета день за день. Сергей Демин попал в изолятор 16 марта 2020 года. Его срок окончится в марте 2029 года. Ходатайство об УДО он сможет подать также в марте, в 2026 году, отбыв 2/3 наказания.

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