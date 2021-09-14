Горняк22: В Кузбассе дикий медведь растерзал в лесу грибника

Медведь Фото: pixabay.com

Во время осмотра места, где погиб человек, полицейские неоднократно применяли табельное оружие для отпугивания медведя, ходившего неподалеку

9 сентября в Кемеровской области медведь убил 50-летнего грибника, сообщает пресс-служба регионального следкома.

Стало известно, что мужчина пошел в лес за грибами и пропал без вести. Его сожительница обратилась в полицию. В лесу Мариинского района спасатели нашли его тело. На трупе обнаружили травмы, характерные при нападении дикого животного, предположительно, медведя.

Следователи проводят доследственную проверку.

Это уже не первый случай столкновения с медведем в Кемеровской области. В прошлом месяце дикий зверь вышел на улицы Анжеро-Судженска. Медведь начал копаться в мусорном контейнере в поисках еды. Местные жители успели сделать фото животного, прежде чем его отогнали в лес.

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