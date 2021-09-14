Горняк22: На Алтае десятилетний мальчик утонул в реке, пока его тетя «сидела» в телефоне

Велосипед Фото: СУ СКР по Алтайскому краю

Женщина привела двоих детей купаться на реку. Однако в какой-то момент она отвлеклась на телефон и не заметила, что ребенок скрылся под водой

В Алтайском крае завершили расследование дела против 37-летней жительницы Рубцовского района, которую обвиняют в гибели ребенка, сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.

Следователи рассказали, что днем 19 июля в одном из сел района женщина привела купаться на реку Алей своего сына и племянника. Оставив детей без присмотра, она увлеклась телефоном. При этом она знала, что племянник не умеет плавать и у него нет с собой плавательных средств.

Во время купания мальчики решили переплыть на другой берег. В какой-то момент 10-летний мальчик скрылся под водой и утонул.

Жительница села признала свою вину. Теперь свое решение вынесет суд.

Ранее сообщалось, что сразу после трагедии найти ребенка не удалось. Его тело нашли спустя два дня в 600 метрах от того места, где пропал мальчик. Оно лежало на дне, водолазы нашли и достали его на поверхность.

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