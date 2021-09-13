Горняк22: «Пляшем»: бывший алтайский министр рассказал, как проводит досуг в Москве

Максим Костенко Фото: instagram.com/kostenko.maksim22

На кадрах бывший министр играет на фортепиано, а его сын танцует под музыку. Видно, что Костенко доволен проведением времени в столице

Бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко рассказал о том, как он проводит выходные после переезда в Москву. Так, он показал, как играет на фортепиано в местной библиотеке. Об этом он рассказал на своей странице в Instagram.

«Кто-то ходит в библиотеку читать книжки, а мы в библиотеке Рудомино пляшем и наслаждаемся!», – написал он.

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Ранее экс-министр поделился, что в столице он почувствовал дефицит общения с близкими и родными людьми, однако современные средства связи помогают решить этот вопрос. При этом в кругу его общения стали появляться новые «ценные и важные» люди.

Напомним, бывший министр образования Алтайского края Максим Костенко возглавил вновь созданное подразделение Министерства просвещения РФ – Институт цифровой дидактики.

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