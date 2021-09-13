Горняк22: В Алтайском крае начался рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых

Болезнь. Заболеваемость. ОРВИ Фото: pixabay.com

В Алтайском крае пока не зарегистрировано случаев заболевания гриппом, поэтому Роспотребнадзор призывает срочно поставить прививку

В Алтайском крае растет число заболевших ОРВИ. Так, за предыдущую неделю в регионе выявлено 15,3 тыс. случаев заболевания, сообщает пресс-служба краевого Роспотребнадзора.

При этом заболеваемость растет среди взрослого населения и детей от 7 до 14 лет. Однако пока в регионе не зарегистрировано ни одного случая заболевания гриппом, отмечается лишь циркуляция вирусов негриппозной этиологии (риновирусы, парагрипп).

В Алтайском крае с 30 августа проводится прививочная кампания против гриппа. В край уже поступило 29% от заявленного количества вакцины «Ультрикс Квадри». Всего осенью в крае планируется привить 1,3 млн. человек. На 10 сентября прививки поставили 26,8 тыс. человек.

В ведомстве отметили, что вакцинация по-прежнему остается наилучшим методом профилактики гриппа и снижения риска серьезных осложнений.

Ранее сообщалось, что в Барнауле заработал мобильный пункт вакцинации против гриппа. Вакцинируют здесь российским препаратом «Ультрикс Квадри» – край получил первую партию этой вакцины для взрослых – более 411 тысяч доз.

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