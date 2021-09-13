ГОРНЯК22 13.09.2021
Происшествия

Горняк22: Почти 5 тыс. больных коронавирусом скончались в Алтайском крае с начала пандемии

Горняк22
7 часов Ago

Коронавирус. Лечение Фото: pexels.com

Всего в крае на новую коронавирус обследовано 2 024 461 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 233,8 исследования на каждые 100 тысяч жителей

В Алтайском крае выявили 236 новых случаев заражения COVID-19 в Алтайском крае. Общее число зараженных на 12 сентября достигло 73 314 больных, в том числе инфекцию подхватили 5 219 детей, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирусная статистика

  • 25 человек с коронавирусом умерли за сутки в Алтайском крае, 20 из них – от инфекции. Всего с начала пандемии в регионе скончались 4 999 человек.
  • Сейчас 518 человек лежат в госпиталях в тяжелом состоянии, из них 215 подключены к аппаратам ИВЛ.
  • 115 жителей Алтайского края вылечились от коронавируса за сутки. Общее число переболевших достигло 56 256 человек.
  • 2 628 человека с коронавирусом проходят лечение в ковидных госпиталях региона.
  • Всего в крае развернуто 4 019 коек для ковидных больных, из них свободно 1 059 места.
  • На утро 12 сентября в Алтайском крае прививаются 656,9 тыс. человек.

Новые случаи за сутки

Барнаул – 59
Бийск – 22
Рубцовск – 21
Новоалтайск – 11
Алейск – 10
Заринск, Славгород, Курьинский, Тальменский районы – по 8 заболевших
Первомайский район – 7
Благовещенский, Волчихинский районы – по 6
Змеиногорский, Поспелихинский, Калманский, Павловский, Рубцовский районы – по 5
Третьяковский район – 4
Камень-на-Оби, Алейский, Бийский, Завьяловский, Михайловский, Новичихинский, Топчихинский, Угловский районы – по 3
Алтайский, Ребрихинский, Усть-Пристанский район – по 2
Егорьевский, Ключевской, Краснощековский районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что 36-летняя беременная россиянка умерла от коронавируса.

ТОЛК

Похожие записи:

Горняк22: В Алтайском крае начался рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых

Горняк22: В Алтайском крае начался рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых

Горняк22
7 часов Ago
Болезнь. Заболеваемость. ОРВИ Фото: pixabay.com В Алтайском крае пока не зарегистрировано случаев заболевания гриппом, поэтому Роспотребнадзор призывает срочно поставить прививку...

Читать по теме:

ВТОПЕ: