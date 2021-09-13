Горняк22: Ростуризм закрыл продажи туров с кешбэком в этом году

Туризм Фото: pixabay.com

Всего с начала текущего года, по предварительным данным Ростуризма, программой с кешбэком воспользовались более 1,6 млн россиян

Ростуризм закрыл продажи туристических путевок с кешбэком на этот год, сообщает РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что в этом году россияне приобрели туров более чем на 34 млрд рублей, при этом туристам вернулось около 6,7 млрд рублей. Средства возвращаются на карты «Мир», которая является партнером программы.

Наиболее популярными направлениями стали поездки в Краснодарский край, на Ставрополье и в Крым. Также россияне активно интересовались оздоровительными турами на Алтай, в Тюмень и другие места. Кроме того, спросом пользовались культурно-познавательные туры в Псковскую, Новгородскую, Ярославскую области, Татарстан, Калининград, Москву, Санкт-Петербург и Самару.

Ранее сообщалось, что в России программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств распространят на зимний этап. В 2022 году программа кешбэка будет работать на низкий сезон, исключая новогодние праздники и лето.

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