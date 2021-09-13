Горняк22: В барнаульском парке торжественно высадили Дерево дружбы

Дерево дружбы Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Дерево высадили в рамках фестиваля, который отмечают в этом году в 20 раз. Местом проведения юбилейного мероприятия выбран старейший парк города

В барнаульском парке «Центральный» 11 сентября высадили дерево Дружбы, которое является символом любви и дружбы, сообщает пресс-центр мэрии. Мероприятие прошло в рамках Фестиваля национальных культур «Единой семьей в Барнауле живем».

Председатель АКЗС Александр Романенко, который принимал участие в мероприятии, отметил, что в регионе проживают десятки и сотни представителей разных народов, национальностей, диаспор, которых «объединяет крепкая и прочная дружба». При этом они бережно хранят и преумножают свои традиции и обычаи.

В свою очередь зампредседателя БГД Сергей Струченко сравнил Барнаул, его жителей с дружной и сплоченной семьей, в которой каждый работает на результат, отдавая свои силы и энергию.

Ранее сообщалось, что в Барнауле 11 сентября отпраздновали День города. Однако из-за пандемии в мэрии отказались от концертов и фейерверка.

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