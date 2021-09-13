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Горняк22: В Алтайском крае начался рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых

Горняк22: В Алтайском крае начался рост заболеваемости ОРВИ среди детей и взрослых

Горняк22
7 часов Ago
Болезнь. Заболеваемость. ОРВИ Фото: pixabay.com В Алтайском крае пока не зарегистрировано случаев заболевания гриппом, поэтому Роспотребнадзор призывает срочно поставить прививку...

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