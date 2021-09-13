Горняк22: Врач назвала самые точные методы тестирования на коронавирус

Коронавирус. Тест. Пробирка Фото: pixabay

Основным методом проведения тестирования на коронавирус является ПЦР. Он точный, однако достаточно дорогой и слабый по производительности

Заместитель медицинского директора ГК МЕДСИ по лабораторной диагностике Ольга Калачева заявила, что ВОЗ признает ПЦР основным методом тестирования на ковид, сообщает РИА «Новости». Также эффективным методом считается LAMP-тестирование.

Технология ОТ-ПЦР подходит для крупных лабораторий и требует наличия опытного персонала.

Существуют также тест-системы в формате картриджа, которые способны проводить ОТ-ПЦР за 45 минут. Среди минусов, которые можно отметить -это высокая стоимость и малая производительность. Точность таких тест-систем оценивается в 99%. Как правило, ложный результат связан с нарушением технологии проведения процедуры и некорректным взятием маска.

Ранее сообщалось, что Алтайский край оказался в списке 13 регионов, где охват тестирования ниже норматива. Также в списке оказались Кемеровская, Костромская, Псковская области, Адыгея, Кабардино-Балкария, Республика Башкортостан и др.

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