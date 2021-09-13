Горняк22: Какого числа церковное новолетие в 2021 году и как его отмечать

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Церковный год открывается новолетием, или «началом индикта». 14 сентября (1 сентября по старому стилю) считается первым днем нового церковного года

На Русь традиция отмечать церковное Новолетие пришла из Византии. Но даже после принятия христианства единой даты наступления нового года долго не было, рассказывает «Фома». Только с конца XV века Новолетие стало отмечаться на Руси как церковно-государственный праздник.

Дата была удобной. Ведь в августе-сентябре собирали урожай, и в это время было удобно собирать с подданных годовые платежи.

В Новолетие на богослужениях в церквях вспоминали о проповеди Иисуса Христа в Назаретской синагоге, когда он сказал, что пришел «исцелять сокрушенных сердцем», рассказывает «Календарь событий».

В XVII веке Новолетие отмечали благотворительностью, пишет «Правмир». Царь Алексей Михайлович, а за ним бояре и москвичи начали посвящать эту дату делам милосердия.

В праздновании Новолетия на Руси, как и в других праздниках, сплелись христианская и народная традиции. 14 сентября считалось начало «бабьего лета», пишет «КП». Встречая осень, люди разводили новый огонь от трения сухого дерева, а уже от него начинали топить в домах и банях.

ТОЛК