Горняк22: Автобус сбил бабушку на пешеходном переходе в Барнауле

ДТП Фото: В Курсе 22

На кадрах видно, что женщина лежит на нерегулируемом пешеходном переходе возле остановки на улице Георгиева. Рядом с ней находится мужчина

Утром 12 сентября на улице Георгиева в Барнауле автобус сбил бабушку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу, сообщает телеграм-канал «В Курсе22».

По словам очевидцев, пострадавшая жива – его госпитализировала скорая помощь. Подробности уточняются.

UPD: Как сообщили «Толку» в отделении пропаганды безопасности дорожного движения городского отдела ГИБДД, ДТП произошло в 10.25 в районе остановки «Сухэ-Батора».

Автобус Daimler-Benz (маршрут №119) под управлением водителя 1952 года рождения на нерегулируемом пешеходном переходе совершил наезд на женщину 1947 года рождения.

С травмами пострадавшую госпитализировали в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту дорожной аварии.

Ранее сообщалось, что днем 6 сентября на Змеиногорском тракте недалеко от остановки «Октябрьский садовод» 33-летний водитель «КамАЗа» с прицепом выехал на встречную полосу движения и сбил трех женщин-пешеходов, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Две из пострадавших скончались на месте происшествия, одна – в больнице. Самой старшей из погибших было 67 лет, младшей – 49.

ТОЛК