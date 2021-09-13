Горняк22: Пожилая пара погибла при очистке колодца в Саратовской области

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Тела семейной пары были обнаружены в канализационном колодце. Вероятно, пара производила его очистку. Подробности уточняются

Пожилые супруги погибли при очистке канализационного колодца в Саратовской области, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

По версии следствия, днем 11 сентября житель села Пады договорились встретиться с родными в городе Балашове, однако не приехали в назначенное время. Тогда родственники попросили соседей навестить супругов. Однако в доме их не оказалось, а позже тела семьи нашли в канализационном колодце.

По предварительным данным, погибшие производили очистку колодца. Смерть могла наступить вследствие отравление газами, скопившимся в канализационном колодце. По данному факту проводится проверка.

Ранее пожилая женщина и ее 15-летняя внучка в Москве скончались после покупки арбуза в «Магните».

ТОЛК