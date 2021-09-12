Горняк22: Флаги США приспустили в 20-ю годовщину терактов 11 сентября
Мемориал в Нью-Йорке Фото: pixabay.com
10, 11 и 12 сентября в стране объявили днями памяти – это время американцы посвятят памяти погибших, а также спасателям
Президент США Джон Байден распорядился приспустить государственные флаги в 20-ю годовщину со дня терактов 11 сентября. Об этом сообщает ТАСС.
«Призываю все министерства, ведомства и государственные учреждения США приспустить флаги Соединенных Штатов», – цитирует агентство заявление американского лидера, которое распространил Белый дом.
Он отметил, что траурная церемония пройдет в память о погибших.
Террористические акты 11 сентября
11 сентября 2001 года в США произошла серия из четырех координированных терактов – группы террористов общей численностью 19 человек захватили пассажирские лайнеры.
Два из них врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Третий самолет направили в здание Пентагона в Вашингтоне, четвертый борт после попытки экипажа и пассажиров перехватить управление упал в штате Пенсильвания.
В результате атак погибло 2977 человек – большая часть гражданские лица. Теракт стал крупнейшим в истории по числу жертв.
22 июля 2004 года американские власти выпустили отчёт, согласно которому организаторами и исполнителями террористических атак являлись члены «Аль-Каиды» (террористическая организация, запрещенная в России).