Горняк22: Глава минздрава РФ Мурашко посетит 11 сентября Барнаул: программа визита

Михаил Мурашко Фото: government.ru

Ожидается, что министр посетит онкодиспансер и корпуса двух поликлиник, в том числе — строящийся на улице Лазурной. По итогам поездки он проведет совещание в правительстве края

Глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко 11 сентября посетит с рабочим визитом Барнаул. В пуле журналистов, освещающих поездку, будут работать корреспонденты «Толка».

Программа визита министра ожидается насыщенной, сообщает «Алтапресс». Предполагается, что федеральный чиновник посетит медучреждения Центрального, Индустриального и Ленинского района города.

Что посетит Мурашко в Барнауле

В программу поездки министра входят:

Алтайский краевой онкологический диспансер

городская поликлиника № 9

стройплощадка нового корпуса поликлиники № 14

Алтайский краевой кардиологический диспансер

Завершится программа пребывания министра в Барнауле совещанием в правительстве Алтайского края.

Визит Мурашко в Барнаул ожидался 10 сентября, однако поездку пришлось перенести на день в связи с церемонией прощания с трагически погибшим главой МЧС Евгением Зиничевым.

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