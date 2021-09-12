Горняк22: Число заразившихся COVID-19 в Алтайском крае превысило 73 тысячи

Скорая помощь рядом с краевым Диагностическим центром Фото: Виталий Барабаш

Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в крупных городах региона – его административном центре Барнауле, а также Бийске, Славгороде и Заринске

В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировали 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб 11 сентября.

Общее количество случаев заражения в регионе составило 73 078.

За минувшие 24 часа умерли 24 человека (всего с начала пандемии 4974), выздоровели 67 (56 141).

Где отмечены новые случаи заражения

Новые случаи заражения отмечены в:

Барнауле – 70, Бийске – 38, Славгороде – 12, Заринске – 11, Новоалтайске, Рубцовске, Первомайском районе – по 8 заболевших, Камне-на-Оби, Михайловском, Топчихинском районах – по 6, Благовещенском, Волчихинском, Ключевском, Тальменском, Третьяковском районах – по 5, Бийском, Змеиногорском, Петропавловском, Поспелихинском районах – по 4, Крутихинском, Угловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах – по 3, Новичихинском районе – 2, Бурлинском, Зональном, Каменском, Троицком районах – по 1.

Ситуация в госпиталях

В госпиталях на лечении – 2906 человек

тяжелобольных – 509

подключено к аппаратам ИВЛ – 214

резервных коек – 1113

Ранее «Толк» сообщал о том, что чуть менее 30 классов уже учатся удаленно в Алтайском крае из-за коронавируса.

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