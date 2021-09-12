Горняк22: Число заразившихся COVID-19 в Алтайском крае превысило 73 тысячи
Скорая помощь рядом с краевым Диагностическим центром Фото: Виталий Барабаш
Больше всего новых случаев за сутки зарегистрировали в крупных городах региона – его административном центре Барнауле, а также Бийске, Славгороде и Заринске
В Алтайском крае за последние сутки зарегистрировали 235 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом сообщает региональный оперштаб 11 сентября.
Общее количество случаев заражения в регионе составило 73 078.
За минувшие 24 часа умерли 24 человека (всего с начала пандемии 4974), выздоровели 67 (56 141).
Где отмечены новые случаи заражения
Новые случаи заражения отмечены в:
Барнауле – 70, Бийске – 38, Славгороде – 12, Заринске – 11, Новоалтайске, Рубцовске, Первомайском районе – по 8 заболевших, Камне-на-Оби, Михайловском, Топчихинском районах – по 6, Благовещенском, Волчихинском, Ключевском, Тальменском, Третьяковском районах – по 5, Бийском, Змеиногорском, Петропавловском, Поспелихинском районах – по 4, Крутихинском, Угловском, Усть-Калманском, Усть-Пристанском, Шелаболихинском районах – по 3, Новичихинском районе – 2, Бурлинском, Зональном, Каменском, Троицком районах – по 1.
Ситуация в госпиталях
В госпиталях на лечении – 2906 человек
тяжелобольных – 509
подключено к аппаратам ИВЛ – 214
резервных коек – 1113
Ранее «Толк» сообщал о том, что чуть менее 30 классов уже учатся удаленно в Алтайском крае из-за коронавируса.