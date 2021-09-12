Горняк22: Мурашко: 20-й год не дал снижения по потреблению алкоголя в России

Михаил Мурашко и Виктор Томенко Фото: Виталий Барабаш

Наиболее эффективным и простым методом сохранения здоровья министр назвал профилактику алкоголизма и сокращение объема потребления алкоголя

2020 год не дал динамики по снижению потребления алкоголя в России. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко во время рабочей поездки в Барнаул. Об этом он сообщил корреспонденту «Толка»

По словам главы ведомства, за последнее десятилетие объем потребления алкоголя в стране снился с 15 литров до 9,1 в пересчете на этанол.

«Но 20-й год, к сожалению, дальнейшей динамики нам не дал – цифра остановилась на уровне 19-го года», – отметил он.

Мурашко добавил, что 5,3% от всех смертей в России «по статистике сопряжено с алкоголем».

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