Горняк22: День танкиста в России 2021: что за праздник и как отмечают

Танк. Гусеницы Фото: Pixabay

День танкиста — один из самых почитаемых профессиональных праздников в российских войсках. Его отмечают ежегодно в сентябре

Какого числа День танкиста в 2021 году

Профессиональный праздник танкистов и танкостроителей в России отмечают во второе воскресенье сентября. В 2021 году День танкиста – 12 сентября, сообщает «Календарь событий».

Что за праздник День танкиста

Во время Второй мировой войны большой вклад в победу Советского Союза внесли танковые войска. В 1943 году на Курской дуге произошло крупнейшее танковое сражение этой войны, а в 1944 году танковые войска остановили наступление противника во время Восточно-Карпатской операции.

После войны, в 1946 году впервые официально отметили День танкиста: на Красной площади прошел парад-марш гвардейской танковой Кантемировской дивизии.

До 1980 года День танкиста отмечали 11 сентября. Затем появилась новая официальная дата – второе воскресенье сентября.

Поздравления с Днем танкиста 2021

Армия. Военные Фото: Анна Меньшикова

Поздравляю с Днём танкиста!

Пусть глаза всегда сияют,

Станет больше оптимизма,

А удача удивляет.

Сила, мужество, отвага

Пусть поддерживают прочно,

И сбываются желания

Быстро, весело и точно!

Поздравляю с Днём танкиста! Желаю крепких, как у танковых гусениц, нервов. Желаю надёжной, как броня, любви! Желаю быть смелым, сильным, мудрым, неутомимым и непобедимым. И помнить: танки грязи не боятся, а танкисты не боятся вообще ничего!

Говорят, что в танке глухо,

Только я не верю слухам,

Знаю — лучше нет танкистов,

Всех таких душою чистых,

Смелых, бравых и отважных,

День у них сегодня важный.

Служит кто, иль на гражданке —

Поздравляю всех, кто в танке!

Источник поздравлений – pozdravok.ru

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